デリバリー配達員のレクターが、自身のチャンネルで「出前館がダブルピックの割合を拡大？マクドナルドがダブル解禁の可能性も…【出前館配達員】」と題した動画を公開。動画内では、配達アプリ「出前館」が進めようとしている“ダブルピック”の対象店舗および割合拡大の動きについて、独自の見解を語った。 「出前館がダブルピックの割合を拡大しようとしているのでは、とSNSなどで話題になっている」と切り出し