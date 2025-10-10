10日午前11時前、フィリピン付近で規模の大きな地震がありました。 この地震による日本での津波の被害の心配はありません。 気象庁によりますと、午前10時44分ごろ、フィリピンのミンダナオ島付近で大きな地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。この地震で北海道から沖縄にかけた日本の沿岸では今後、半日程度は若干の海面変動の可能性があるものの、津波の被害の心配はないということ