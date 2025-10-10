歌手の木村カエラ（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。編み物作品を紹介した。【写真】「センス良過ぎ」完成した編み物作品を披露する木村カエラ木村は「一つ編み物完成したよ」とつづり、“きのこ柄”が施された黒のバブーシュカを公開。制作過程の写真も添えて、編み物の腕前を披露している。ファンからは「めちゃくちゃかわいいです〜」「天才すぎませんか」「センス良過ぎて尊敬します」「きのこ柄かわいい」など