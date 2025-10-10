台風23号は、10日は大東島地方に、11日は奄美地方に接近する見込みです。気象庁は、奄美地方では11日は、暴風や高波に警戒し、奄美地方と九州南部では11日から12日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒するよう呼び掛けています。 台風23号は、10日午前10時には南大東島の北東約190キロにあって、1時間に約20キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は1004ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メӦ