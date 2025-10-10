お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が10日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）で、昨年告知した“新番組”のその後について語った。ちょうど1年前の放送回で、「『めちゃイケ』のような、そのようなものが今、始まってます」と、新番組について明言していた岡村。そこから音沙汰がなかったことに触れ、「みなさん覚えてらっしゃるでし