“ゴリラ麻雀”で知られる美女雀士の溢れるパワーが生んだハプニング？「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場したが、麻雀では必須アイテムとされる「おしぼり」をビリビリに破いてしまい、周囲を驚かせた。【映像】瑞原がビリビリにしたおしぼり麻雀の対局では、プロアマ問わず一般的におしぼりが用意されることが多い。複数の人が牌に触れることから牌や点棒を汚さない