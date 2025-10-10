サッカー日本サッカー代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表とパナソニックスタジアム吹田で対戦する（19時20分キックオフ予定）。2026年ワールドカップ出場国との貴重なテストマッチのスタメンを読み解きたい。【画像】日本代表のパラグアイ戦スタメン（公式発表）今シリーズは14日にブラジル代表との一戦も控えており、26名の招集メンバーを両試合で使い分ける形になる。森保一監督がよりフルメンバーを送り出すのは