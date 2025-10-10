お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が10日、自身のInstagramを更新。寝起きの“無加工ショット”を公開し、反響が寄せられている。【映像】庄司智春の10歳＆5歳の娘たちの最新ショット 庄司は「これ無加工なんだぜ アプリで老け加工じゃ無いんだぜ 寝起きで鼻が痛かったから写真撮ったら鼻とかの問題じゃなかったよ…」とつづり、寝起きだという自身の姿を披露。「この顔を毎朝受け入れてくれてるミキティあり