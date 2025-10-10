名古屋市中心部の繁華街・栄で無許可でホストクラブを営業したとして、愛知県警は10日までに、風営法違反容疑で会社役員の男（43）ら3人を逮捕した。利用客から売掛金の支払いを巡るトラブルの相談が複数寄せられているという。