自民・公明は、連立に亀裂が深まるなか、10日午後、党首会談を行います。公明党は、斉藤代表らに対応を一任し、自民党の回答次第では連立の離脱も辞さない構えをみせています。【映像】赤羽・中央幹事会会長の発言「連立にとどまるのか離脱をするのかということを代表・幹事長に一任した」「そう（離脱と）なったとしたなら、首班指名では高市さんの名前は書くことにはならない」（赤羽・中央幹事会会長）9日夜、地方議員らと