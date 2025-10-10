フィリピン南東沖でマグニチュード（Ｍ）７．４の地震が発生した/CNN（ＣＮＮ）米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、フィリピン南東沖でマグニチュード（Ｍ）７．４の地震が発生し、現地当局は危険な津波が発生する可能性があると警告している。ＵＳＧＳによると地震はミンダナオ島東部沖、島の首都ダバオから約１２３キロメートルの地点で発生した。震源の深さは５８．１キロメートル。フィリピン火山地震研究所は「生命を脅かす高