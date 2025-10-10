今年9月、新潟県上越市内で覚醒剤と麻薬であるコカインを所持していた疑いで24歳の男が逮捕されました。覚醒剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市西蒲区に住む自称なんでも屋の男(24)です。男は9月4日、上越市内で覚醒剤0.085グラム及び麻薬であるコカイン約0.397グラムを所持した疑いがもたれています。警察によりますと、男が上越市内の宿泊施設に宿泊し、退出した後、覚醒剤とコカインを置