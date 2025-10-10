·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢ºòÆü¡Ê10·î9Æü¡Ë¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÊ¡²¬¸©¤Ç¤Î¶å½£È¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÅ¸¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿°Õ¤òÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤ÏÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êTSMC¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤­¤ë¤ÈÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¡ØÈî¸å¤Î°ú¤­ÅÝ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦·§ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö³°»ñ·Ï¤Î¤É¤Ç¤«¤¤´ë¶È¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤­¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·