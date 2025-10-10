◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月１０日、栗東トレセンフェアリーＳの勝ち馬だが、ここ３走で凡走が続くエリカエクスプレス（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）はＣＷコースの単走で好気配を漂わせた。序盤から落ち着いた走りでゆったり入ると、リズムよく迎えた直線でもスムーズに加速し、６ハロン８３秒３―１１秒３をマークした。「だんだん良