アジア株香港株5日続落、連休消費低迷で中国景気先行き不安株価高騰も恩恵なし 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 26476.68（-275.91-1.03%） 中国上海総合指数 3907.68（-26.29-0.67%） 台湾加権指数 27301.92（休場） 韓国総合株価指数 3600.52（+51.31+1.45%） 豪ＡＳＸ２００指数 8970.90（+1.12+0.01%） アジア株はまちまち。 香港株は5営業日続落、連休中の冴えない消費