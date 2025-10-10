歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、10 日までに自身のインスタグラムを更新。「秋のお弁当 振り返ってみました」とつづり、秋の味覚をふんだんに詰め込んだ“曲げわっぱ弁当”の数々を披露した。【写真】「色合いも詰め方もセンス抜群」「すごーい」渡辺美奈代が公開した、秋の味覚ぎっしりの“曲げわっぱ弁当”曲げわっぱの弁当箱には、栗ごはんや鮭、さつまいも、卵焼き、オクラの肉巻きなど、秋らしい食材がぎっしり。彩