ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（76）が8日、妻で歌手・北山みつきのブログに登場。夫婦で“サシ飲み”する、仲むつまじい2ショットが公開された。【写真】「やっぱり新橋は落ち着くわ。笑」オスマン・サンコン＆北山みつきの“サシ飲み”夫婦2ショット北山はこの日、美容院へ。「サンコンが美容院終わるまで待っていてくれましたよ」といい、帰りに飲みに出かけたようだ。出向いたのは、飲食店が多く立ち並び“