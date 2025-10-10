大阪府警察本部＝大阪市格闘技大会の優勝メダルと偽り、韓国から金製品計約3.5キロ（約5千万円相当）を密輸しようとしたとして、大阪府警が関税法違反などの疑いで、韓国籍の住所不定、自称格闘家キム・ジェフン容疑者（35）ら20〜40代の男女8人を逮捕、書類送検していたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。府警は、金の価格高騰に乗じ、組織的に密輸を計画していたとみて実態解明を急ぐ。捜査関係者によると、輸入時