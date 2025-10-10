格闘技大会の優勝メダルと偽り、韓国から金製品を密輸しようとしたとして、大阪府警が関税法違反などの疑いで、自称格闘家の男ら8人を摘発していたことが10日、捜査関係者への取材で分かった。金の価格高騰に乗じたとみられる。