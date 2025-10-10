10月17日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『めいけんチーズと３ばいカマンベールくん』ばいきんまんの、３ばいマシンで、カマンベールくんが、３にんになっちゃった！３にんの、カマンベールくんは、みんな、レアチーズちゃんが、だいすき！それぞれ、レアチーズちゃんに、アピールするんだよ！いったい、どうなっちゃうのかな……？ほかに…『ばいきんまんとあきかぜさん』きょうこそ、アンパンマンを、やっつけ