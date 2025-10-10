9日夜、湯沢市の観光地、小安峡近くの国道で、歩いて帰宅する途中だった77歳の女性がクマに襲われてけがをしました。現場は湯沢市皆瀬の国道398号です。湯沢警察署の調べによりますと、9日午後8時50分ごろ、仕事を終え歩いて帰宅する途中だった77歳の女性が国道でクマに襲われました。近くに住む人が叫び声を聞いて駆けつけたところ、自宅で顔から血を流している女性を見つけて、消防に通報しました。女性はクマに顔をひっかかれ、