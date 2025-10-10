セール実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、原作・蝉川夏哉氏、キャラクター原案・転氏、マンガ・ヴァージニア二等兵氏の「異世界居酒屋『のぶ』」が全巻約半額のセール価格で販売されている。 半額になっているのは1巻から19巻まで。最新20巻は割引の代わりに、約半額分のポイント還元が受けられる。