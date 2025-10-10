「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、ＪＸ金属が「売り予想数上昇」で２位となっている。 この日の東京株式市場でＪＸ金属は底堅く推移。同社は銅を中心とする非鉄金属製品の製造・販売などを手掛ける。生成ＡＩの普及に伴い、データセンター向け製品の需要が伸びるとの期待から同社株は足もと物色人気化。短期間で株価水準を急速に切り上げており、高値警戒