乃村工藝社が続落している。９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１５５０億円から１６００億円（前期比６．５％増）へ、営業利益を９５億円から１２０億円（同３４．９％増）へ、純利益を７０億円から８５億円（同２５．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３４円から４０円（前期３２円）へ引き上げた。これを受けて朝方は高く始まったものの、全般相場軟調もあって買いが続かなかっ