・セブン＆アイが続落、国内コンビニ事業伸び悩み２６年２月期業績予想を下方修正 ・ヤマシン―Ｆはマド開け大陽線、トランプ関連株の本領発揮で新値街道まい進 ・三井物は売り買い交錯、バークシャーが買い増し１０％超の筆頭株主に浮上 ・アルバイトＴは急伸、３～８月期増収増益を好感 ・吉野家ＨＤは大幅続伸、２６年２月期営業益予想と配当計画を上方修正 ・東海ソフトが５カ月ぶりに年初来高値