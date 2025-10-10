日本の「山岳部」の歴史日本の学生登山には100年以上の歴史があります。その歴史を紐解きつつ、近年の大学山岳部やワンダーフォーゲル部に所属する若者たちは、どのような登山を行なっているのかを見ていきましょう。※合わせて読みたい記事：山岳信仰や修行、狩りの為だった「登山」を国民的スポーツにした男・高頭仁兵衛【その１】近年、多くの大学山岳部が創部100周年を迎えています。100年前といえば、時代でいえば大正の終わ