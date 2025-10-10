È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼¤ÎÀ¸²Î¤â¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô¡¦¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤Äµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦ÊæÀî²Ì²»¤¬µÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¤Ò¤í¤æ¤­»á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇÙ³èÎÌ¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÄØÌî¤æ¤¦¤³¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼¤ÎÀ¸²ÎÄØÌî¤Ï½÷