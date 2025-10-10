10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数280、値下がり銘柄数1094と、値下がりが優勢だった。 個別ではオーネックスがストップ高。カネコ種苗、コロンビア・ワークス、アルバイトタイムス、ケア２１、北海道コカ・コーラボトリングなど21銘柄は年初来高値を更新。大東港運、フジタコーポレーション、サン電子、ヒーハイスト、キユーソー流通システムは値