お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が10日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）で、2年前にアキレス腱を断裂した当時を振り返った。この日のちょうど2年前、2023年10月10日に右足のアキレス腱を断裂した岡村。新番組の収録で、パルクールに挑戦中の事故だったことを明かしたが、その瞬間を「切れてなければいいのになとか、軽い肉離れ