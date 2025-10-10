10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数113、値下がり銘柄数450と、値下がりが優勢だった。 個別ではレナサイエンス、ＣａＳｙが一時ストップ高と値を飛ばした。スタジオアタオ、ＦＦＲＩセキュリティ、ＮＡＮＯＭＲＮＡ、オンコリスバイオファーマ、サンバイオなど8銘柄は年初来高値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ、Ｂｉｒｄｍａｎ、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス、夢展望、ＡＢＥＪＡは値上がり