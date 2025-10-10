台風２２号の接近から一夜明けた１０日午前、読売新聞の取材機が東京・伊豆諸島の八丈島上空に入った。記録的な大雨と暴風に見舞われた島内では、大量の土砂や倒木が流れ込んだ八丈町の施設で、ショベルカーが片付け作業に追われる様子が確認できた。屋根や外壁が吹き飛ばされた建物などもあった。同町では停電や断水、通信障害なども起きており、復旧のめどは立っていないという。