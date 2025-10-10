10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ104490 -11.5 39940 ２. 日経Ｄインバ 1816111.76627 ３. 純金信託 1097453.2 19465 ４. 日経ベア２8683-6.0 162.7