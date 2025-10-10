【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）【映像】「足裏タックル」被害で絶叫（検証判定シーンあり）U-20日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、激しい足裏タックルを受けて絶叫。危険プレーが物議を醸している。日本時間10月9日、U-20日本代表はU-20ワールドカップのラウンド16でU-20フランス代表と対戦。