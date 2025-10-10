◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2×―1フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に「1番・DH」で先発出場。自身は4打数無安打に終わったが、チームは延長戦の末、劇的なサヨナラ勝ちを収め、対戦成績を3勝1敗とし2年連続17回目となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後は地区シリーズ突破を祝い、地区