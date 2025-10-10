111億円余りの売り上げを過大に計上し決算を粉飾していたとして、AI開発企業「オルツ」の元社長ら4人が東京地検特捜部に逮捕されました。【映像】容疑者に直撃取材「オルツ」前社長の日置友輔容疑者（34）や創業者で元社長の米倉千貴容疑者（48）ら4人は、2022年から去年までに合わせて111億円余りの架空の売り上げを計上し、うその有価証券報告書を提出した疑いが持たれています。特捜部は4人の認否を明らかにしていません