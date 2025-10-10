記者会見する中谷防衛相＝10日午前、防衛省中谷元・防衛相は10日の記者会見で、リトアニアで11月3日〜12月5日に実施予定のウクライナ兵に対する地雷除去訓練に、陸上自衛隊の教官2人を派遣すると発表した。2023年に日本が参加を表明した有志国によるウクライナ支援枠組みでの初の活動となる。地雷除去の支援枠組みはリトアニアとアイスランドが主導し、現在22カ国が参加している。定期的に訓練を開催しており、今回はウクライ