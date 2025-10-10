秋の味覚・カキに異変が起きている。例年なら大ぶりの身を楽しめる時期だが、2025年は猛暑による海水温の上昇で成長が遅れ、小ぶりなものが目立つという。日本一の産地・広島では水揚げ開始が例年より約20日遅れ、宮城でも出荷解禁を1カ月近く延期する異常事態となった。東京の人気店も「マガキが小さい」ぷりっぷりの食感を楽しめる秋の味覚・カキ。「海のミルク」とも呼ばれるご馳走に、今異変が起きていた。イット！が向かった