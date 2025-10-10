■MLBナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース2x−1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）勝てばリーグ優勝決定シリーズに進むドジャースは、延長の激闘を制し、地区シリーズを3勝1敗で突破。佐々木朗希（23）が1-1の同点で迎えた8回から3イニング続けて3者凡退とパーフェクトピッチングをみせた。先頭でいきなりリーグ本塁打王のシュワーバーを右飛で抑えると、“ローキコール”響く中、続くハーパーを三飛、ボー