「プライオリティ・パス」にも対応中部空港第1ターミナル国際線出発エリアに2025年10月18日、新たな国際線ラウンジ「ザ・コーラル・ファイネスト・ビジネスクラス・ラウンジ鶯」が正式オープンします。これにより、「ザ・コーラル・ファイネスﾄ・ビジネスクラス・ラウンジ」は中部空港の国際線のラウンジとしては最大規模となるとのこと。どのような施設なのでしょうか。【写真】これが中部空港に出現の「最大規模のラウンジ」全