Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１０日、国士舘大ＤＦ川原颯斗（２２）の来季加入が内定したと発表した。札幌Ｕ―１８から同大に進んだ川原は身長は１７５センチと大柄ではないが、対人に強く、ＤＦはどこでもこなせ、ボランチもできるユーティリティーさが持ち味。今夏、札幌の練習に参加した際、以前から注目していた能力に加え、この１年間での成長度をクラブは高く評価。早期に獲得の意思を伝えていた。川原はクラブを通じ