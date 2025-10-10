根岸Ｓ１３着以降、休養していたドンフランキー（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ダイワメジャー）はＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（１１月３日、船橋競馬場・ダート１０００メートル）での復帰を目指すことになった。斉藤崇調教師が１０月１０日、明らかにした。同馬は短距離ダートを中心に活躍。６００キロを超える馬体重でも注目を集めていたが、根岸Ｓ後は脚元の不安などがあり、休養に入っていた。すでに栗東に戻っており、