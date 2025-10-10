◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝１０月１０日、栗東トレセンＧ１初挑戦となるテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）は松山弘平騎手＝栗東・フリー＝の騎乗でＣＷコースを単走。最後までしっかりとした脚を維持したまま、６ハロン８０秒５―１１秒７をマークした。松山騎手は「全体的にしっかり動けていますし、乗りやすかった。そういう面は良か