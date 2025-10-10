インスタグラムにアップしたビールの売り子姿がバズり、"可愛すぎるビールの売り子"として話題を集めたタレントの伊藤愛真さん（28）。高校生時代から西武ドームでビール売り子として働き、大学時代には東京ドームの売り子も掛け持ちした過去を持つ。大学時代の東京ドームでの売り子時代のエピソードを紹介する。【美画像】「可愛すぎる!!」とSNSで大バズりした“ビール売り子時代”の伊藤愛真さんを見る（写真多数）伊藤愛真さ