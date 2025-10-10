波節岩灯標（公益社団法人・土木学会四国支部提供） 丸亀市の波節岩灯標（はぶしいわとうひょう）が2025年度の「土木学会選奨土木遺産」に認定されました。香川県の灯台・灯標としては、2003年度に選ばれた男木島灯台（高松市沖）に次いで2件目です。 波節岩灯標は、丸亀市沖の広島の南南東約1kmにある岩座礁に設置された灯標です。花崗岩造りの円錐形で、上から黒、赤、黒に塗装され、投光部は平均海水面から15mの高さにあ