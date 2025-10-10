韓国から純金のメダル約３・５キロ（４７００万円相当）を密輸しようとしたとして、大阪府警が韓国籍の住所不定、自称格闘家の男（３５）ら８人を関税法違反と消費税法違反の容疑で逮捕、書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかった。金相場が高騰する中、消費税が不要な海外で仕入れた金を日本に持ち込み、消費税込みの価格で売って利ざやを得ようとしたとみている。捜査関係者によると、男ら８人は共謀。１月中旬、