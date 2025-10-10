歌手の藤井風（27）が9日に放送されたNHK「NHK MUSIC SPECIAL 藤井風〜いま、世界で〜」（木曜後10・0）に出演。英語が持つ力について語った。「 Love Like This」（2025）のMV撮影では制作チームはヨーロッパ出身のスタッフがほとんど。英語でコミュニケーションをとった藤井。「みんなの共通言語“英語”をみんな一生懸命話している感じが凄く自分も溶け込みやすかった。みんななんとかしてコミュニケーション取ろうとする