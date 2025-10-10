【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグの地区シリーズ（５回戦制）は９日、ナ・リーグの第４戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東１位）に延長十一回、２―１でサヨナラ勝ちし、３勝１敗で突破を決めた。１３日からリーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）に臨む。３番手で救援した佐々木が３回無失点と好投し、１番指名打者で出た大谷は無安打だった。鈴木と今永のカブス（中２位）は