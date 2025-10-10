フィリピン南部ミンダナオ島沖で10日、マグニチュード7.4の地震がありました。地元当局は津波警報を発令し沿岸部の住民に避難を呼びかけています。アメリカ地質調査所によりますと、フィリピン南部のミンダナオ島のダバオ沖で10日午前、マグニチュード7.4の地震がありました。ハワイにある太平洋津波警報センターによりますと、フィリピンに最大で3ｍの津波が到達する恐れがあるということです。地元当局は震源から300キロ以内の海