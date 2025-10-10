山形県で、SNSに女性の個人情報をさらし名誉を毀損したとして、会社員の男が逮捕されました。男は面識のある女性の情報をインターネット上で誰もが見られる状態にしたとされています。 【写真を見る】「匿名掲示板でも逮捕はあり得る」SNSで女性の個人情報をさらす…名誉毀損で男を逮捕あなたは大丈夫か？警察の見解を聞いた（山形） 警察はTUYの取材に対し「誰もが見られる場所に個人情報を書き込めば、場合によっては