台風23号が日本の南を北上しています。3連休にかけて影響が広がる可能性があり、注意が必要です。台風23号は北上を続け、11日には奄美地方に接近し、雨や風が強まるおそれがあります。その後は東寄りに進み、13日にかけて本州の南を通過する見込みです。台風22号により大きな被害を受けた伊豆諸島では、再び暴風域に入るおそれがあります。11日から12日にかけて予想される最大瞬間風速は、奄美や九州南部で35メートル、沖縄で30メ